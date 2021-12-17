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Людям з цією групою крові заборонено вживати газовані напої та алкоголь

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П'ятниця 17 грудня 2021 20:45
Людям з цією групою крові заборонено вживати газовані напої та алкоголь Названо продукти, які не можна їсти людям з 4 групою крові (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Людям з IV (АВ) групою крові, носіями якої є лише 5% населення Землі, потрібно подбати про свій раціон. Зокрема, слід надавати перевагу молочним продуктам, морепродуктам та зеленим овочам.

Про це американський лікар-натуропат Пітер Д’Адамо розповів у "Eat Right 4 Your Type".

Так, корисним для людей з такою групою крові стануть лосось, сардина, тунець, йогурт та кефір.

Які продукти заборонено їсти

Також важливо вести активний спосіб життя та уникати шкідливої їжі, а саме: газованих напоїв, алкоголю, кофеїну, копченого та в’яленого м’яса. Все тому, що ці продукти можуть підвищувати ризик онкологічних захворювань шлунку.

За словами лікаря, генетично кожною групою крові зумовлені певні особливості в організмі людини, а харчові продукти вступають з нею у хімічну реакцію.

До того ж дослідження показало, що носії кожної з груп крові мають генетичну схильність до розвитку певних захворювань.

Тому у людей з четвертою групою крові знижений рівень шлункової кислоти у порівнянні з іншими. Це означає, що метаболічні процеси можуть бути уповільненими. Окрім того, лікар каже, що кращого травлення можна досягти, якщо не поєднувати в одному прийомі їжі білки та крохмаль.

Зазначається, що спорт грає критично важливу роль у зниженні стресу та підтримці здорового емоційного балансу. Тому доктор рекомендував носіям 4 групи поєднання заспокійливих та інтенсивних фізичних вправ, щоб підтримувати оптимальний баланс.

Раніше ми повідомляли, яка група крові збільшує ризик старечого недоумства.

Також ми писали, цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває.

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