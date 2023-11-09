Людина також може заразитися. Як розпізнати небезпечну хворобу у тварин: симптоми та профілактика

Причини зараження сказом

Тварина може заразитися вірусом будь-де після контакту з ним. Для людей основним джерелом зараження є м'ясоїдні дикі та домашні тварини. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через:

укус

подряпину та мікроушкодження шкіри

потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки

Найчастіше сказ людям передають коти та собаки серед домашніх тварин і лисиці та вовки в дикій природі. Збудниками сказу також можуть бути кажани та місця їхнього проживання, наприклад, печери.

Доведена можливість аерогенно-контактного зараження: вірус пасивно потрапляє через кон'юнктиву чи слизову ротоглотку, а також під час трансплантації органів від померлих від сказу людей.

Як розпізнати сказ у тварини

У людей і тварин протікання сказу відрізняється. В останніх воно поділяється на декілька стадій.

Початкова стадія (триває до п'яти днів):

наявні сліди від укусів

гризуть місце укусу

ласкаві, примхливі, але насторожені

слабкий апетит

їдять неїстівне

слинотеча

блювота

Збуджена стадія (два-три дні)

агресивні

збуджені

нападають

намагаються утекти

гризуть землю

їдять неїстівне

конвульсії

блювота

параліч

косоокість

Паралітична стадія (два-чотири дні):

виснаження

повний параліч

смерть

Поширеним симптомом сказу у тварин є збудженість та агресія (ілюстративне фото: Pixabay)

У людини інкубаційний період сказу триває від тижня до трьох місяців, але може збільшуватися до одного-трьох років, залежно від низки факторів:

місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси - в обличчя та голову)

кількості й активності вірусу, що потрапив у рану

віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих)

Початкові симптоми сказу виражені в підвищеній температурі та болі, а також відчутті поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально.

Однак залежно від форми захворювання розрізняють активний і паралітичний сказ.

Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, страх води та навіть протягів чи свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті зупинки роботи серця чи дихання.

Паралітична форма сказу триває довше за попередню із легшим перебігом. М'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпини. Повільно розвивається кома, і настає смерть.

Що робити, якщо вас укусила скажена тварина

Насамперед вам потрібно звернутися до лікаря. Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, відразу ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці чи іншими засобами.

Обирайте препарати з вмістом спирту 70% чи розчином йоду 5%. Вони зможуть нейтралізувати вірус.

Після цього неодмінно зверніться по медичну допомогу.

Лікування сказу відбувається шляхом госпіталізації та введення антирабічної вакцини. Вона запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків.

Як профілактувати сказ

Для початку необхідно не допустити, щоб тварина захворіла на сказ. Для цього:

регулярно вакцинуйте свійських і диких тварин шляхом розкладання в місцях їх перебування їстівних приманок з вакцинами

уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами

не торкайтеся диких чи безпритульних тварин

не підгодовуйте безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди (особливо діти)

виконуйте правила утримання тварин

Розвитку сказу можна повністю уникнути, якщо дотримуватися цих рекомендацій, а в разі укусу миттєво звертатися за професійною допомогою.