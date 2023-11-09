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Людина також може заразитися. Як розпізнати небезпечну хворобу у тварин: симптоми та профілактика

Як розпізнати сказ у тварин (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Захворювання, яке від тварини може передатися людині, називають сказом. Це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє нейротропний вірус. Якщо у випадку сказу вчасно не зробити вакцинацію, то хвороба може нести загрозу й здоров'ю, і життю.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, як розпізнати та профілактувати зараження сказом, щоб врятувати життя свого улюбленця.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, сайт Центру громадського здоров'я.

Причини зараження сказом

Тварина може заразитися вірусом будь-де після контакту з ним. Для людей основним джерелом зараження є м'ясоїдні дикі та домашні тварини. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через:

  • укус
  • подряпину та мікроушкодження шкіри
  • потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки

Найчастіше сказ людям передають коти та собаки серед домашніх тварин і лисиці та вовки в дикій природі. Збудниками сказу також можуть бути кажани та місця їхнього проживання, наприклад, печери.

Доведена можливість аерогенно-контактного зараження: вірус пасивно потрапляє через кон'юнктиву чи слизову ротоглотку, а також під час трансплантації органів від померлих від сказу людей.

Як розпізнати сказ у тварини

У людей і тварин протікання сказу відрізняється. В останніх воно поділяється на декілька стадій.

Початкова стадія (триває до п'яти днів):

  • наявні сліди від укусів
  • гризуть місце укусу
  • ласкаві, примхливі, але насторожені
  • слабкий апетит
  • їдять неїстівне
  • слинотеча
  • блювота

Збуджена стадія (два-три дні)

  • агресивні
  • збуджені
  • нападають
  • намагаються утекти
  • гризуть землю
  • їдять неїстівне
  • конвульсії
  • блювота
  • параліч
  • косоокість

Паралітична стадія (два-чотири дні):

  • виснаження
  • повний параліч
  • смерть

Поширеним симптомом сказу у тварин є збудженість та агресія (ілюстративне фото: Pixabay)

У людини інкубаційний період сказу триває від тижня до трьох місяців, але може збільшуватися до одного-трьох років, залежно від низки факторів:

  • місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси - в обличчя та голову)
  • кількості й активності вірусу, що потрапив у рану
  • віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих)

Початкові симптоми сказу виражені в підвищеній температурі та болі, а також відчутті поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. 

Однак залежно від форми захворювання розрізняють активний і паралітичний сказ.

Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, страх води та навіть протягів чи свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті зупинки роботи серця чи дихання.

Паралітична форма сказу триває довше за попередню із легшим перебігом. М'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпини. Повільно розвивається кома, і настає смерть.

Що робити, якщо вас укусила скажена тварина

Насамперед вам потрібно звернутися до лікаря. Якщо в цей момент ви не можете цього зробити, відразу ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці чи іншими засобами.

Обирайте препарати з вмістом спирту 70% чи розчином йоду 5%. Вони зможуть нейтралізувати вірус.

Після цього неодмінно зверніться по медичну допомогу.

Лікування сказу відбувається шляхом госпіталізації та введення антирабічної вакцини. Вона запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків.

Як профілактувати сказ

Для початку необхідно не допустити, щоб тварина захворіла на сказ. Для цього: 

  • регулярно вакцинуйте свійських і диких тварин шляхом розкладання в місцях їх перебування їстівних приманок з вакцинами
  • уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами
  • не торкайтеся диких чи безпритульних тварин
  • не підгодовуйте безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди (особливо діти)
  • виконуйте правила утримання тварин

Розвитку сказу можна повністю уникнути, якщо дотримуватися цих рекомендацій, а в разі укусу миттєво звертатися за професійною допомогою.

 

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