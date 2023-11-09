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Человек тоже может заразиться. Как распознать опасную болезнь у животных: симптомы и профилактика

Как распознать бешенство у животных (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Заболевание, которое от животного может передаться человеку, называют бешенством. Это острое инфекционное заболевание, вызванное нейротропным вирусом. Если в случае бешенства вовремя не сделать вакцинацию, то болезнь может представлять угрозу и здоровью, и жизни.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, как распознать и профилактировать заражение бешенством, чтобы спасти жизнь своего любимца.

При подготовке материала использовались источники: сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, сайт Центра общественного здоровья.

Причины заражения бешенством

Животное может заразиться вирусом где угодно после контакта с ним. Для людей основным источником заражения являются дикие и домашние животные. Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного бешенством животного через:

  • укус
  • царапину и микроповреждение кожи
  • попадание контаминированного возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки

Чаще всего бешенство людям передают кошки и собаки среди домашних животных и лисы и волки в дикой природе. Возбудителями бешенства также могут быть летучие мыши и места их обитания, например, пещеры.

Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения: вирус пассивно попадает через конъюнктиву или слизистую ротоглотку, а также при трансплантации органов от умерших от бешенства людей.

Как распознать бешенство у животного

У людей и животных протекание бешенства отличается. В последних оно делится на несколько стадий.

Начальная стадия (длится до пяти дней):

  • имеющиеся следы от укусов
  • грызут место укуса
  • ласковые, капризные, но настороженные
  • слабый аппетит
  • едят несъедобное
  • слюнотечение
  • рвота

Возбужденная стадия (два-три дня)

  • агрессивные
  • возбуждены
  • нападают
  • пытаются сбежать
  • грызут землю
  • едят несъедобное
  • конвульсии
  • рвота
  • паралич
  • косоглазие

Паралитическая стадия (два-четыре дня):

  • истощение
  • полный паралич
  • смерть

Распространенным симптомом бешенства у животных является возбуждение и агрессия (иллюстративное фото: Pixabay)

У человека инкубационный период бешенства длится от недели до трех месяцев, но может увеличиваться до одного-трех лет в зависимости от ряда факторов:

  • места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы - в лицо и голову)
  • количества и активности попавшего в рану вируса
  • возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых)

Первоначальные симптомы бешенства выражены в повышенной температуре и боли, а также ощущении покалывания, пощипывания или жжения в месте укуса. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально.

Однако в зависимости от формы заболевания различают активное и паралитическое бешенство.

Для людей с активным бешенством характерны гиперактивность, страх воды и даже сквозняков или свежего воздуха. Смерть наступает через несколько дней в результате остановки работы сердца или дыхания.

Паралитическая форма бешенства длится дольше предыдущей с более легким течением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и наступает смерть.

Что делать, если вас укусило бешеное животное

В первую очередь вам нужно обратиться к врачу. Если в этот момент вы не можете этого сделать, сразу тщательно промойте рану не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфекторами для обработки ран в хирургической практике или другими средствами.

Выбирайте препараты с содержанием спирта 70% или раствором йода 5%. Они смогут нейтрализовать вирус.

После этого обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Лечение бешенства происходит путем госпитализации и введения антирабической вакцины. Она предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев.

Как профилактировать бешенство

Для начала необходимо не допустить, чтобы животное заболело бешенством. Для этого:

  • регулярно вакцинируйте домашних и диких животных путем разложения в местах их пребывания съедобных приманок с вакцинами
  • избегайте контактов с потенциально опасными животными
  • не прикасайтесь к диким или бездомным животным
  • не подкармливайте бездомных животных в местах, где постоянно находятся люди (особенно дети)
  • соблюдайте правила содержания животных

Развития бешенства можно полностью избежать, если соблюдать эти рекомендации, а в случае укуса мгновенно обращаться за профессиональной помощью.

 

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