Человек тоже может заразиться. Как распознать опасную болезнь у животных: симптомы и профилактика

Причины заражения бешенством

Животное может заразиться вирусом где угодно после контакта с ним. Для людей основным источником заражения являются дикие и домашние животные. Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного бешенством животного через:

укус

царапину и микроповреждение кожи

попадание контаминированного возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки

Чаще всего бешенство людям передают кошки и собаки среди домашних животных и лисы и волки в дикой природе. Возбудителями бешенства также могут быть летучие мыши и места их обитания, например, пещеры.

Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения: вирус пассивно попадает через конъюнктиву или слизистую ротоглотку, а также при трансплантации органов от умерших от бешенства людей.

Как распознать бешенство у животного

У людей и животных протекание бешенства отличается. В последних оно делится на несколько стадий.

Начальная стадия (длится до пяти дней):

имеющиеся следы от укусов

грызут место укуса

ласковые, капризные, но настороженные

слабый аппетит

едят несъедобное

слюнотечение

рвота

Возбужденная стадия (два-три дня)

агрессивные

возбуждены

нападают

пытаются сбежать

грызут землю

едят несъедобное

конвульсии

рвота

паралич

косоглазие

Паралитическая стадия (два-четыре дня):

истощение

полный паралич

смерть

Распространенным симптомом бешенства у животных является возбуждение и агрессия (иллюстративное фото: Pixabay)

У человека инкубационный период бешенства длится от недели до трех месяцев, но может увеличиваться до одного-трех лет в зависимости от ряда факторов:

места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы - в лицо и голову)

количества и активности попавшего в рану вируса

возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых)

Первоначальные симптомы бешенства выражены в повышенной температуре и боли, а также ощущении покалывания, пощипывания или жжения в месте укуса. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально.

Однако в зависимости от формы заболевания различают активное и паралитическое бешенство.

Для людей с активным бешенством характерны гиперактивность, страх воды и даже сквозняков или свежего воздуха. Смерть наступает через несколько дней в результате остановки работы сердца или дыхания.

Паралитическая форма бешенства длится дольше предыдущей с более легким течением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и наступает смерть.

Что делать, если вас укусило бешеное животное

В первую очередь вам нужно обратиться к врачу. Если в этот момент вы не можете этого сделать, сразу тщательно промойте рану не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфекторами для обработки ран в хирургической практике или другими средствами.

Выбирайте препараты с содержанием спирта 70% или раствором йода 5%. Они смогут нейтрализовать вирус.

После этого обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Лечение бешенства происходит путем госпитализации и введения антирабической вакцины. Она предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев.

Как профилактировать бешенство

Для начала необходимо не допустить, чтобы животное заболело бешенством. Для этого:

регулярно вакцинируйте домашних и диких животных путем разложения в местах их пребывания съедобных приманок с вакцинами

избегайте контактов с потенциально опасными животными

не прикасайтесь к диким или бездомным животным

не подкармливайте бездомных животных в местах, где постоянно находятся люди (особенно дети)

соблюдайте правила содержания животных

Развития бешенства можно полностью избежать, если соблюдать эти рекомендации, а в случае укуса мгновенно обращаться за профессиональной помощью.