"Люди вірять у миттєві дива": трихолог розповіла про шкоду кератинового відновлення волосся

Кератинове відновлення волосся та бразильське випрямлення - це ті процедури, які можуть завдати великої шкоди пасмам. Дерматолог назвала всі недоліки популярних процедур та чому від них варто відмовитись.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що стається з волоссям через 3 місяці після процедури.

Вся правда про процедури

Бразильське випрямлення - це процес вирівнювання волосся, який включає використання білкового розчину, яким покривають пасма.

За словами трихолога та дерматолога Анни Безик, часто салони краси поширюють неправдиву інформацію про процедури, надаючи їм "магічної" сили.

Часто про процедури можна почути таке: "волосся заповнюється втраченими мікроелементами, відбувається повне оздоровлення, гідролізований кератин із вовни овець утворює навколо волосся захисні ґрати чи колаген для волосся".

Однак насправді кератин - це дійсно білок з якого складається кутикула, яка захищає волосся. Як тільки вона пошкоджується, волосся починає руйнуватися.

Але той кератин, що роблять для волосся - хімічного походження і нічого спільного не має з користю. Клієнтам салону часто кажуть, що кератин та амінокислоти проникають усередину волосся. Але відбувається це не так.

"Візьміть одну квасолю і змусьте її проникнути всередину іншої квасолі. Нічого не вийде! Кератин покриває волосину плівкою, після, у волосся нічого не проникає, а з часом волосся стає сухим і ламається", - зазначила лікар.

До того ж трихолог навела наукові докази, що кератинове випрямлення в складі з формальдегідом та гліоксиловою кислотою послаблюють волосся і роблять його більш ламким.

Що станеться з кучерявим волоссям

Крім того, кучеряве волосся після цієї процедури нерідко "сиплеться". Справа в тому, що будова кучерявого волосся відрізняється від прямого: вона не рівномірна за товщиною і в місцях згинів витончена. Коли згин насильно розгинається, волосся розламується.

Формальдегід - це газ, при розчиненні якого у воді відбувається хімічна реакція і утворюється Methylene glycol (ця суміш і є формаліном). Крім того, це відомий канцероген, тобто речовина, яка збільшує шанс захворіти на рак.

Один його запах викликає першіння в горлі, кашель, подразнення очей та слизової носа, алергію. Пари формальдегіду продовжують виділятися і після процедури, при впливі на оброблене волосся феном або гарячою водою.

Коли можна побачити наслідки

Наслідки видно не відразу, а через 3-5 місяців. Тоді волосся сильно ламається і випадає, у деяких сиплеться цілий рік. Плойки, фен, фарбування та щоденне розчісування - все це розхитує і пошкоджує кутикулу.

"Навіть часте витягування феном. Що вже говорити про нагрівання до 230 градусах (при яких запікається м’ясо) та переплавляються дисульфідні зв’язки", - додала експерт.

Що робить волосся блискучим після процедури

Після "кератинового випрямлення" волосся стає блискучим та м'яким тому що його лакують сильно нагрітими силіконами, які є у складі цих засобів.

Силікони не оздоровлюють волосся, а створюють візуальний ефект лаку. Тобто волосся після цих процедур блищить тим же блиском, яким блищать золоті зубні коронки.

Частина дисульфідних звʼязків залишається зруйнованою, тому таке волосся і вимагає дбайливого догляду, наприклад, безсульфатного шампуню.

Найчастіше "кератинове відновлення" приходять робити жінки, волоссю яких не вистачає зволоження, від чого і пушаться. Таке волосся треба довго зволожувати, виключивши з ужитку сульфати та силікони і додати сильні кондиціонери, а не "плавити" хімією.

"Коли, дівчина, перестає її робити, то можете уявити резинку (часто такою обгортають грошові купюри), яку розрізали вздовж на дрібні частини, якщо її потерти між пальцями вона розкришиться - таким стає волосся після перенасичення процедур з високими плівками та силіконами з термо запайкою. Але люди вірять у миттєві дива", - написала Анан Безик.

Важливо знати, що регулярне використання кератину в такому форматі може призвести до ослаблення волосяних цибулин і їх випадання, через постійне обважнення за рахунок нанесеного складу.