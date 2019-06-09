Люди мне верят: Винник поставил точку в слухах про поход в Раду (видео)

Олег Винник прокомментировал слухи о том, что якобы решил баллотироваться на выборах в Верховную Раду в 2019 году. Популярный певец заявил, что идти в политику не будет, хотя ему и поступали такие предложения. Об этом артист признался ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей.

На просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ о начале политической карьеры Винник заверил, что идти в партамент не будет.

"То, что обо мне говорят по телевидению, там уже пошли слухи по поводу того, что я иду в политику ... Нет, я не иду в политику. Я поддержу того человека, который докажет, что он отдаст всю свою жизнь за нашу страну, за наших людей", - заявил певец.

На вопрос Осадчей о том, что в случае баллотирования в любом мажоритарном округе в депутаты или в президенты он имел бы сумасшедшую поддержку, Винник признался, что понимает это.

"Я имел бы поддержку, конечно. Люди мне бы поверили, так же, как и сейчас верят тому, что я делаю на сцене", - отметил артист.

Фото: скриншот

В то же время Винник подчеркнул, что заниматься политикой - огромная ответственность.

"Это не шутки. И так просто... это легкомыслие - идти в политику потому, что тебе просто деньги платят", - сказал он.

При этом он добавил, что ему предлагали миллионы долларов, чтобы он баллотировался на президентских выборах 2019.

"Олег Винник не продается", - заявил певец.

Видео: YouTube / Светская жизнь

Как сообщалось ранее, актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году.

Также мы писали о том, что актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал заявление о своих политических амбициях.

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные парламентские выборы в партии Святослава Вакарчука "Голос".

Добавим также, что певица Оля Полякова собирается идти в политику и создает собственную партию. Звезда объяснила, для чего ей это нужно.