Люди стали стеной и блокируют колонну российских танков в Старобельске (видео)

В Старобельске Луганской области люди вышли на улицы, чтобы блокировать наступление вражеской российской техники.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
На кадрах видно, что украинцы вышли на улицах с флагами, чтобы преградить дорогу оккупационным войскам.
"Старобельск. Люди блокируют колонну российских танков", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что Луганская область остается одним из направлений, где ведутся ожесточенные бои с вражескими войсками РФ.
В частности, еще 25 февраля вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери.
Ранее мы писали, что ГБР объявило о начале расследования государственной измены двух глав ОТГ Луганской области, которые намеревались сдать свои города врагу после вторжения 24 февраля.