Люди стали стіною і блокують колону російських танків у Старобільську (відео)

У Старобільську Луганської області люди вийшли на вулиці, аби блокувати наступ ворожої російської техніки.
Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
На кадрах видно, що українці вийшли на вулицях з прапорами, аби перегородити дорогу окупаційним військам.
"Старобільськ. Люди блокують колону російських танків", - говориться в підписі до відео.
Зазначимо, що Луганська область лишається одним з напрямів, де ведуться найзапекліші бої з ворожими військами РФ.
Зокрема, ще 25 лютого поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки. Ворог зазнав втрат.
Раніше ми писали, що ДБР оголосило про початок розслідування державної зради двох голів ОТГ Луганської області, які мали намір здати свої міста ворогові після вторгнення 24 лютого.