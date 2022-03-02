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Люди стали стеной и блокируют колонну российских танков в Старобельске (видео)

Новина українською →
Старобельск, Среда 02 марта 2022 12:09
Люди стали стеной и блокируют колонну российских танков в Старобельске (видео) Коллаж РБК-Украина: Люди стали стеной и блокируют вражескую военную технику в Старобельске
Автор: Светлана Мащенко

В Старобельске Луганской области люди вышли на улицы, чтобы блокировать наступление вражеской российской техники.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, что украинцы вышли на улицах с флагами, чтобы преградить дорогу оккупационным войскам.

"Старобельск. Люди блокируют колонну российских танков", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что Луганская область остается одним из направлений, где ведутся ожесточенные бои с вражескими войсками РФ.

В частности, еще 25 февраля вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери.

Ранее мы писали, что ГБР объявило о начале расследования государственной измены двух глав ОТГ Луганской области, которые намеревались сдать свои города врагу после вторжения 24 февраля.

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Старобельск
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