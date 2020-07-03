Люди спасались через окна: последствия ночного паводка на Закарпатье показали на фото

Наводнение на Закарпатье этой ночью принесло немало бед жителям Свалявского района - большая вода повредила мосты и затопила часть дворов в разных населенных пунктах.

В селе Сусково людям приходилось выпрыгивать через окна, спасаясь от стихии. Об этом 3 июля передает Mukachevo.net.

Из-за непогоды и значительных осадков река Латорица вышла из берегов и нанесла вред инфраструктуре региона.

Также потоки воды принесли с собой кучи мусора и грязи.

Фото последствий паводка в селе Сусково опубликовала Марина Скунзяк в Facebook.

Отмечается, что больше всего пострадала улица возле стадиона. Подтопление было и в верхней части села.

Марина пишет, что прибывающие потоки воды всю ночь не позволяли людям выйти из своих домов через двери, и приходилось пользоваться окнами.

"Люди в беде, а комиссия сказала "на что вы рассчитываете", шок", - добавила женщина.

Как видно на снимках, пол в домах и дворы залили грязные потоки воды, словно жижа. Также показаны разбитые участки дороги.

На Закарпатье произошел дождевой паводок (фото с Facebook-страницы Marina Skunzyak)

Ранее мы писали о том, что спасатели предупредили украинцев об угрозе новых наводнений вместе с потопами и оползнями.

Напомним, что в результате дождевого паводка в западных областях остаются подтопленными 11 населенных пунктов.