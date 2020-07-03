В западных областях остаются подтопленными 11 населенных пунктов

Фото: последствия паводков (dsns.gov.ua)

Спасатели доставили для населения около 12 т продуктов питания и около 36 т питьевой воды

По состоянию на сегодня на территории западной Украины остаются подтопленными 11 населенных пунктов. К ликвидации последствий дождевого паводка привлечено 563 человека и 195 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 11 населенных пунктов остаются подтопленными в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Кроме того, остаются подтопленными 15 домов, 81 подвал и 172 приусадебных участков.

В результате паводка остаются разрушенными 202,5 км автодорог и 95 мостов, а также поврежденными 549 км автодорог и 212 мостов.

Также известно, что в Ивано-Франковской области в результате оползней 7 населенных пунктов остаются с ограниченным транспортным сообщением. В частности, в Верховенский районе - 5 и в Косовском районе - 2.

От начала работ в западных регионах уже спасли 478 человек и еще 721 человек был эвакуирован, отселили - 1 324 человека. Также спасатели откачали более 315 589 м куб. воды и расчистили 15,4 км автодорог, 5,06 км русел рек, 27,82 км водоотводящих сетей.

Вместе с тем силами ГСЧС доставили для населения около 12 т продуктов питания и около 36 т питьевой воды.

Напомним, в Карпатах, в частности в Ивано-Франковской области сегодня резко ухудшится погода.

Также сообщалось, что сегодня ливни и грозы вновь накроют западную территорию Украины, температура воздуха в регионах будет колебаться от +23 до +36 градусов тепла.

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Автор: Андрей Козловский