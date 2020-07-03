Люди рятувалися через вікна: наслідки нічної повені на Закарпатті показали на фото

Повінь на Закарпатті вночі принесла чимало бід жителям Свалявського району - велика вода пошкодила мости та затопила частину дворів в різних населених пунктах.

В селі Сусково людям доводилося вистрибувати через вікна, рятуючись від стихії. Про це 3 липня передає Mukachevo.net.

Через негоду та значні опади річка Латориця вийшла з берегів і завдала шкоди інфраструктурі регіону.

Також потоки води принесли з собою купи сміття та бруду.

Фото наслідків паводку в селі Сусково опублікувала Марина Скунзяк у Facebook.

Зазначається, що найбільше постраждала вулиця біля стадіону. Підтоплення було і в верхній частині села.

Марина пише, що потоки води, які прибували всю ніч, не дозволяли людям вийти зі своїх будинків через двері, і доводилося користуватися вікнами.

"Люди в біді, а комісія сказала "на що ви розраховуєте", шок", - додала жінка.

Як видно на знімках, підлоги в будинках і двори залили брудні потоки води, ніби жижа. Також показано розбиті ділянки дороги.

На Закарпатті сталася дощова повінь (фото з Facebook-сторінки Marina Skunzyak)

Раніше ми писали про те, що рятувальники попередили українців про загрозу нових повеней разом з потопами та зсувами.

Нагадаємо, що внаслідок дощового паводка у західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів.