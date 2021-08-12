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"Люди сидели испуганные": в Харькове кондуктор устроила в трамвае скандал (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове кондуктор троллейбуса устроила скандал. Женщина в грубой манере объясняла людям, как пользоваться электронными билетами.

Видео опубликовали в Telegram-канал "Харьков 1654".

Так, инцидент произошел в одном из местных трамваев №5.

Как говорится под видео, женщина ругалась на пассажиров, и в частности на пенсионеров, которые ей надоели. Правда, на видео этого момента нет.

"Кондуктор учила правилам проезда, чтобы не как бараны на нее смотрели, а показывали электронные билеты. Кричала на весь трамвай. Люди испуганные сидели", - говорится под роликом.

В комментариях пользователи разделились мнениями. Одни считают, что женщина поступила правильно, другие же пишут, что за этот поступок ее нужно наказать.

  • Ее нужно уволить, неадекватное поведение;
  • Все сделала правильно;
  • Она, видимо, не должна была себя так вести, но ее, видимо, уже достали. Это неблагодарная работа;
  • Пассажиры обязаны предъявлять проездные документы без напоминаний. Кондуктор права;
  • Пусть внимательно почитает правила, там написано, что никакой оплаты наличными, только картами;
  • Напишите жалобу, видео есть.

Ранее мы сообщали, что в маршрутках возле Киева частично снизили повышенные ранее цены на проезд.

Также в Одессе агрессивного пассажира скрутили и выбросили из маршрутки.

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трамваймаршрутка