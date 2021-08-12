"Люди сидели испуганные": в Харькове кондуктор устроила в трамвае скандал (видео)

Так, инцидент произошел в одном из местных трамваев №5.

Как говорится под видео, женщина ругалась на пассажиров, и в частности на пенсионеров, которые ей надоели. Правда, на видео этого момента нет.

"Кондуктор учила правилам проезда, чтобы не как бараны на нее смотрели, а показывали электронные билеты. Кричала на весь трамвай. Люди испуганные сидели", - говорится под роликом.