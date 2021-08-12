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В маршрутках возле Киева частично снизили повышенные ранее цены на проезд

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Украина, Четверг 12 августа 2021 11:21
В маршрутках возле Киева частично снизили повышенные ранее цены на проезд Фото: в маршрутках возле Киева снизили завышенные тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пригородных маршрутках возле Киева частично снизили тарифы на проезд, которые выросли в течение 2021 года. В результате рост цен не превышает 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации (КОДА).

По данным управления пассажирских перевозок КОДА, снижение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев, Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев, Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная. Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, который учитывает экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, 6 августа в Киевской областной администрации прошло совещание с перевозчиками, которые обслуживают большинство маршрутов в регионе. Принято решение ограничить повышение тарифов на проезд на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

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