"Люди сиділи перелякані": у Харкові кондуктор влаштувала в трамваї скандал (відео)

Так, інцидент стався в одному з місцевих трамваїв №5.

Як йдеться під відео, жінка лаялась на пасажирів, і зокрема на пенсіонерів, які їй набридли. Щоправда, на відео цього моменту немає.

"Кондукторка вчила правилам проїзду, щоб не як барани на неї дивилися, а показували електронні квитки. Кричала на весь трамвай. Люди перелякані сиділи", – йдеться під роликом.