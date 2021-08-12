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"Люди сиділи перелякані": у Харкові кондуктор влаштувала в трамваї скандал (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові кондукторка тролейбуса влаштувала скандал. Жінка у грубій манері пояснювала людям, як користуватися електронними квитками.

Відео опублікували в Telegram-канал "Харків 1654".

Так, інцидент стався в одному з місцевих трамваїв №5.

Як йдеться під відео, жінка лаялась на пасажирів, і зокрема на пенсіонерів, які їй набридли. Щоправда, на відео цього моменту немає.

"Кондукторка вчила правилам проїзду, щоб не як барани на неї дивилися, а показували електронні квитки. Кричала на весь трамвай. Люди перелякані сиділи", – йдеться під роликом.

У коментарях користувачі розділилися думками. Одні вважають, що жінка вчинила правильно, інші ж пишуть, що за цей вчинок її потрібно покарати.

  • Її потрібно звільнити, неадекватна поведінка;
  • Все зробила правильно;
  • Вона, мабуть, не повинна була себе так вести, але її, мабуть, вже дістали. Це невдячна робота;
  • Пасажири зобов'язані пред'являти проїзні документи без нагадувань. Кондуктор права;
  • Нехай уважно почитає правила, там написано, що ніякої оплати готівкою, тільки картами;
  • Напишіть скаргу, відео є.

Раніше ми повідомляли, що у маршрутках біля Києва частково знизили підвищені раніше ціни на проїзд.

Також в Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки.

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