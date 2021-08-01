В Одессе агрессивного пассажира скрутили и выбросили из маршрутки: что произошло (видео)

В Одессе пассажиры маршрутки вытолкали мужчину салона за то, что он вроде бы вел себя агрессивно.

Так, инцидент произошел 1 августа, в одесской маршрутке №197.

На видео видно, как пассажиры скручивают мужчину. Как рассказали очевидцы, он вел себя агрессивно с момента, как зашел в общественный транспорт.

В частности, мужчина едва не разбил зеркало.

"Вот пассажиры и решили наказать его и вывести из салона", – написал очевидец инцидента и автор видео.

На видео видно, как сразу несколько пассажиров "скручивают" мужчину в светлой футболке. Несмотря на попытки дать отпор, одесситы провели его к двери.

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.