В Одессе агрессивного пассажира скрутили и выбросили из маршрутки: что произошло (видео)
В Одессе пассажиры маршрутки вытолкали мужчину салона за то, что он вроде бы вел себя агрессивно.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO"/
Так, инцидент произошел 1 августа, в одесской маршрутке №197.
На видео видно, как пассажиры скручивают мужчину. Как рассказали очевидцы, он вел себя агрессивно с момента, как зашел в общественный транспорт.
В частности, мужчина едва не разбил зеркало.
"Вот пассажиры и решили наказать его и вывести из салона", – написал очевидец инцидента и автор видео.
На видео видно, как сразу несколько пассажиров "скручивают" мужчину в светлой футболке. Несмотря на попытки дать отпор, одесситы провели его к двери.
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
- Так, в подобных случаях самосуд выход. Он должен знать правила поведения в обществе;
- Что-то в последнее время такие ситуации часто случаются в общественном месте;
- Наших людей сразу видно, это не Европа;
- Трое мужиков справились очень быстро;
- В подобных ситуациях очень важно аккуратно вывести хулигана. Видел репортаж, как в ходе подобного конфликта один вытолкнул другого, который неудачно упал, ударился затылком и вскоре умер.
Нашли первого, поставили статью "Убийство по неосторожности".
Ранее мы сообщали, что украинский блогер раскритиковал Одессу и назвал ее "адским колхозом".
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