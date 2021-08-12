"Люди сидели испуганные": в Харькове кондуктор устроила в трамвае скандал (видео)
В городе Харькове кондуктор троллейбуса устроила скандал. Женщина в грубой манере объясняла людям, как пользоваться электронными билетами.
Видео опубликовали в Telegram-канал "Харьков 1654".
Так, инцидент произошел в одном из местных трамваев №5.
Как говорится под видео, женщина ругалась на пассажиров, и в частности на пенсионеров, которые ей надоели. Правда, на видео этого момента нет.
"Кондуктор учила правилам проезда, чтобы не как бараны на нее смотрели, а показывали электронные билеты. Кричала на весь трамвай. Люди испуганные сидели", - говорится под роликом.
В комментариях пользователи разделились мнениями. Одни считают, что женщина поступила правильно, другие же пишут, что за этот поступок ее нужно наказать.
- Ее нужно уволить, неадекватное поведение;
- Все сделала правильно;
- Она, видимо, не должна была себя так вести, но ее, видимо, уже достали. Это неблагодарная работа;
- Пассажиры обязаны предъявлять проездные документы без напоминаний. Кондуктор права;
- Пусть внимательно почитает правила, там написано, что никакой оплаты наличными, только картами;
- Напишите жалобу, видео есть.
Ранее мы сообщали, что в маршрутках возле Киева частично снизили повышенные ранее цены на проезд.
Также в Одессе агрессивного пассажира скрутили и выбросили из маршрутки.