"Люди сиділи перелякані": у Харкові кондуктор влаштувала в трамваї скандал (відео)
У місті Харкові кондукторка тролейбуса влаштувала скандал. Жінка у грубій манері пояснювала людям, як користуватися електронними квитками.
Відео опублікували в Telegram-канал "Харків 1654".
Так, інцидент стався в одному з місцевих трамваїв №5.
Як йдеться під відео, жінка лаялась на пасажирів, і зокрема на пенсіонерів, які їй набридли. Щоправда, на відео цього моменту немає.
"Кондукторка вчила правилам проїзду, щоб не як барани на неї дивилися, а показували електронні квитки. Кричала на весь трамвай. Люди перелякані сиділи", – йдеться під роликом.
У коментарях користувачі розділилися думками. Одні вважають, що жінка вчинила правильно, інші ж пишуть, що за цей вчинок її потрібно покарати.
- Її потрібно звільнити, неадекватна поведінка;
- Все зробила правильно;
- Вона, мабуть, не повинна була себе так вести, але її, мабуть, вже дістали. Це невдячна робота;
- Пасажири зобов'язані пред'являти проїзні документи без нагадувань. Кондуктор права;
- Нехай уважно почитає правила, там написано, що ніякої оплати готівкою, тільки картами;
- Напишіть скаргу, відео є.
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