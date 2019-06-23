Люди покорно ждали: в Днепре в очередной раз загорелась электричка

В Днепре на станции "Диевка-1" произошел неприятный инцидент: загорелась электричка с пассажирами. Инцидент произошел 23 июня. Об этом сообщает Информатор.

Возгорание началось под вагоном, в районе тормозов. Отмечается, что такая же неприятность поджидала состав на станции "169 километр" вчера, 22 июня. К счастью, никто не пострадал.

Непредвиденное произошло именно в тот момент, когда состав подъезжал к станции. Пассажиры на некоторое время были вынуждены покинуть поезд, пока сотрудник железной дороги ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

В Днепре загорелась электричка

Люди покорно ждали пока железнодорожник справится с огнем, а после снова заняли свои места и двинулись в путь. Однако не все решились на подобное, отказавшись продолжать движение в данной электричке.

Напомним, что на Волыни на ходу загорелась электричка с пассажирами, из-за чего поезд №6394 Ковель - Сарны пришлось остановить.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця будет возвращать деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы пассажира.