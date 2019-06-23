Люди покірно чекали: у Дніпрі в черговий раз загорілася електричка

У Дніпрі на станції Діївка-1" стався неприємний інцидент: загорілася електричка з пасажирами. Інцидент стався 23 червня. Про це повідомляє Інформатор.

Загоряння почалося під вагоном, в районі гальм. Відзначається, що така ж неприємність чекала склад на станції "169 кілометр" вчора, 22 червня. На щастя, ніхто не постраждав.

Непередбачене сталося саме в той момент, коли потяг під'їжджав до станції. Пасажири на деякий час були змушені покинути потяг, поки співробітник залізниці ліквідував займання за допомогою вогнегасника.

Дніпрі загорілася електричка

Люди покірно чекали поки залізничник впорається з вогнем, а після знову зайняли свої місця і рушили в дорогу. Однак не всі зважилися на подібне, відмовившись продовжувати рух у цій електричці.

Нагадаємо, що на Волині на ходу загорілася електричка з пасажирами, через що поїзд №6394 Ковель - Сарни довелося зупинити.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця буде повертати гроші за кондиціонер, якщо він не буде працювати після офіційної скарги пасажира.