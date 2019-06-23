Люди покірно чекали: у Дніпрі в черговий раз загорілася електричка

Займання почалося в районі гальм під час руху поїзда
У Дніпрі на станції Діївка-1" стався неприємний інцидент: загорілася електричка з пасажирами. Інцидент стався 23 червня. Про це повідомляє Інформатор.
Загоряння почалося під вагоном, в районі гальм. Відзначається, що така ж неприємність чекала склад на станції "169 кілометр" вчора, 22 червня. На щастя, ніхто не постраждав.
Непередбачене сталося саме в той момент, коли потяг під'їжджав до станції. Пасажири на деякий час були змушені покинути потяг, поки співробітник залізниці ліквідував займання за допомогою вогнегасника.
Люди покірно чекали поки залізничник впорається з вогнем, а після знову зайняли свої місця і рушили в дорогу. Однак не всі зважилися на подібне, відмовившись продовжувати рух у цій електричці.
Нагадаємо, що на Волині на ходу загорілася електричка з пасажирами, через що поїзд №6394 Ковель - Сарни довелося зупинити.
Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця буде повертати гроші за кондиціонер, якщо він не буде працювати після офіційної скарги пасажира.