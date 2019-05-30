Укрзализныця рассказала, за что вернет деньги пассажирам

Укрзализныця вернет деньги за неработающий кондиционер (фото: коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця активно готовится к сезону отпусков

Укрзализныця вернет доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет исправно работать после официальной жалобы пассажира. Об этом рассказал директор департамента пассажирских перевозок компании Александр Красноштан в программе "Сніданок з 1+1".

Он отметил, что Укрзализныця подготавливает все поезда, которые задействует на летний период. За состоянием вагонов следит специальная комиссия. При этом фирменные поезда будут все же лучшего качества, чем дополнительные.

Стоит отметить, что лучшее качество фирменных поездов пассажиры еще заметили в прошлом году. При этом люди сильно жаловались на плохие условия поездов в социальных сетях. Больше всего украинцы сетовали на жару в вагонах и нерабочие системы кондиционирования.

Укрзализныця вернет деньги за неработающий кондиционер (видео: YouTube/ Сніданок з 1+1)

В Укрзализныце отметили, что кондиционерами оснащена примерно половина вагонов. Но, если вы хотите ехать в прохладе, то вам придется доплатить 15% от общей стоимости билета.

В компании подчеркнули, что в случае, когда пассажир заплатил за кондционер, а он не работает, Укрзализныця вернет деньги за кондиционер после соответствующего заявления от пассажира.

Напомним, что Укрзализныця заплатит 3,6 миллиона гривен за ремонт кондиционеров в вагонах.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця изменяет правила перевозки багажа. В первую очередь это коснется поездов Интерсити и Интерсити +.