Люди не обходят: как на кладбище детей-сирот в Хмельницком ухаживают за безымянными могилами

Сначала тут, фактически на пустыре, были безымянные сиротские могилы - неубранные и неупорядоченные. На них более 20 лет назад натолкнулся афганец Сергей Галабей, когда перед поминальными днями убирал захоронения родственников.

По его словам, на захоронениях в секторе кладбища №58 не было ничего, только простой номер: "Ну а что туда поставишь? Крест не поставишь - они же некрещенные". Мужчина стал собственноручно изготавливать таблички "Сирота".

Сектор на Хмельницком кладбище с захоронениями детей-сирот (фото: скриншот)

Как рассказал глава хмельницкого союза ветеранов Афганистана Юрий Выпирайленко, над этим сектором на кладбище решили взять шефство правление их организации.

"Каждый год, более 20 лет, мы перед Пасхой здесь убираем, новые таблички ставим, землю насыпаем на могилки, чтобы не исчезли после дождей", - говорит он.

Мужчина добавил, что с тех пор, как сектор упорядочивают, "люди не обходят" и тоже приобщаются к доброму делу.

"На этих могилках, когда на Пасху сюда к родственникам приезжаешь, тоже и паску кто-нибудь положит, и конфету, цветочек или игрушку. Больше появилось памятников, раньше их не было почти. Я не знаю, с чем это связано", - говорит Выпирайленко.

За могилами детей-сирот ухаживают хмельницкие афганцы (фото: скриншот)

Тут похоронены совсем маленькие дети, которые прожили месяц-два, и даже несколько дней. Ветеран считает, что некоторые были усыновлены из домов ребенка, и признается, что когда они с друзьями убирают и ухаживают за могилками, после этого получают духовное умиротворение.

Сам же Галабей рассказал, что прежде наведывался в дом ребенка, где делал ремонт, изготавливал мебель, и однажды собрал друзей, чтобы те стали крестными детям.

"Целую группу в доме ребенка окрестили. Я вам скажу, через год ни одного ребенка не осталось. Всех разобрали", - отметил мужчина.

Кладбище детей-сирот в Хмельницком (фото: скриншот)

Начальник городской ритуальной службы Сергей Бортник отметил, что раньше за безымянными сиротскими могилами долго никто не ухаживал, а кресты, которые там были, давно погнили. Единственным упоминанием о тех захоронениях остались лишь записи в их книгах.

Работник кладбища Олег Майстер добавил, что сложно установить дату, когда именно появился этот детский сектор для сирот: "Детей-сирот в 1994-95 годах начали хоронить в отдельном секторе. К тому же их хоронили в разных секторах вместе с другими детьми. Это были безымянные могилы".

По словам краеведа Сергея Есюнина, который рассказал о таких захоронениях в 1990-х и до того времени, "та система еще скрывала факты детской смертности".

"Поэтому это, конечно, влияло на показатели, можно было получить выговор. Я думаю, что даже в архивах вряд ли сохранились такие данные", - высказался эксперт.

При этом директор областного специализированного дома ребенка Екатерина Горин отметила, что к ним после рождения попадают дети с тяжелыми врожденными патологиями, иногда несовместимыми с жизнью, и смертность в заведении невысокая - ее не скрывают.

Видео: в Хмельницком на кладбище сотня детских сиротских захоронений