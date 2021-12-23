Люди не оминають: як на кладовищі дітей-сиріт у Хмельницькому доглядають за безіменними могилами

Спочатку тут, фактично на пустирі, були безіменні сирітські могили-неприбрані і невпорядковані. На них понад 20 років тому натрапив афганець Сергій Галабей, коли перед поминальними днями прибирав поховання родичів.

За його словами, на похованнях в секторі кладовища №58 не було нічого, тільки простий номер: "Ну а що туди поставиш? Хрест не поставиш-вони ж нехрещені". Чоловік став власноруч виготовляти таблички"Сирота".

Сектор на Хмельницькому кладовищі з похованнями дітей-сиріт (фото: скріншот)

Як розповів голова Хмельницької спілки ветеранів Афганістану Юрій Випірайленко, над цим сектором на кладовищі вирішили взяти шефство правління їх організації.

"Щороку, понад 20 років, ми перед Великоднем тут прибираємо, нові таблички ставимо, землю насипаємо на могилки, щоб не зникли після дощів", - говорить він.

Чоловік додав, що відтоді, як сектор упорядковують, "люди не оминають" і теж долучаються до доброї справи.

"На цих могилках, коли на Великдень сюди до родичів приїжджаєш, теж і пасочку хтось покладе, і цукерку, квіточку чи іграшку. Більше з'явилося пам’ятників, раніше їх не було майже. Я не знаю, з чим це пов'язано", - говорить Випірайленко.

За могилами дітей-сиріт доглядають хмельницькі афганці (фото: скріншот)

Тут поховані зовсім маленькі діти, які прожили місяць-два, і навіть кілька днів. Ветеран вважає, що деякі були усиновлені з будинків дитини, і зізнається, що коли вони з друзями прибирають і доглядають за могилками, після цього отримують духовне умиротворення.

Сам же Галабей розповів, що раніше навідувався в будинок дитини, де робив ремонт, виготовляв меблі, й одного разу зібрав друзів, щоб ті стали хрещеними дітям.

"Цілу групу в будинку дитини охрестили. Я вам скажу, через рік жодної дитини не залишилося. Всіх розібрали", - зазначив чоловік.

Кладовище дітей-сиріт у Хмельницькому (фото: скріншот)

Начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник зазначив, що раніше за безіменними сирітськими могилами довго ніхто не доглядав, а хрести, які там були, давно погнили. Єдиною згадкою про ті поховання залишилися лише записи в їхніх книгах.

Працівник кладовища Олег Майстер додав, що складно встановити дату, коли саме з'явився цей дитячий сектор для сиріт: "Дітей-сиріт у 1994-95 роках почали ховати в окремому секторі. До того ж їх ховали в різних секторах разом з іншими дітьми. Це були безіменні могили".

За словами краєзнавця Сергія Єсюніна, який розповів про такі поховання в 1990-х і до того часу, "та система ще приховувала факти дитячої смертності".

"Тому це, звичайно, впливало на показники, можна було отримати догану. Я думаю, що навіть в архівах навряд чи збереглися такі дані", - висловився експерт.

При цьому директор обласного спеціалізованого будинку дитини Катерина Горин зазначила, що до них після народження потрапляють діти з важкими вродженими патологіями, іноді несумісними з життям, і смертність у закладі невисока - її не приховують.

Відео: у Хмельницькому на кладовищі сотня дитячих сирітських поховань