Люди мучаются четыре года: названа причина экологической катастрофы под Днепром

Под Днепром у жителей сел нет питьевой воды. В поселке Соленое из кранов, в буквальном смысле, течет яд - вонючая, мутная вода, на которой невозможно приготовить еду. Местные жители боятся в такой воде даже купаться. Ситуация с каждым годом все ухудшается - уже около 4 лет люди не могут добиться банальных человеческих условий. А все из-за водопровода, который перешел на баланс области, передает DniproTV.

Депутат Солонянского поселкового совета Максим Зинченко рассказывает, что с годами ситуация не только не меняется, но становится все хуже. Воду уже давно не используют для приготовления еды, но теперь ею стало даже невозможно купаться.

"Порывов становится все больше, вода намного хуже качества, нежели она была раньше. Если ранее на ней просто не готовили и не пили, то сейчас люди в ней даже не купаются", – рассказал депутат.

По его словам, насосно-фильтровальная станция нуждалась в ремонте стоимостью 30 миллионов гривен, но для местного бюджета это неподъемная сумма. Местные жители и громада неоднократно писали заявления с просьбами присоединить их сеть подачи воды к областной.

"Глава совета ездил в облсовет и договорился, чтобы предприятие передали с баланса ОТГ на баланс облсовета. Честно говоря, ничего не изменилось", – добавил Зинченко.

Но даже после присоединения станции к области, ее ремонт не продвинулся.

"Я с ними переговоров не веду, но это уже их предприятие, которое находится на балансе облсовета, и они уже будут смотреть – реконструировать, не реконструировать, вкладывать деньги или не вкладывать. Это их зона ответственности", – подчеркивает депутат.

Под Днепром у жителей четыре года нет питьевой воды

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