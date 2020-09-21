Люди страждають чотири роки: названа причина екологічної катастрофи під Дніпром

Під Дніпром у жителів сіл немає питної води. У селищі Солоне, з кранів, у буквальному сенсі, тече отрута - смердюча, каламутна вода, за допомогою якої неможливо приготувати їжу. Місцеві жителі бояться в такій воді навіть купатися. Ситуація з кожним роком погіршується - вже близько 4 років люди не можуть добитися банальних людських умов. А все через водопровід, який перейшов на баланс області, передає DniproTV.

Депутат Солонянської селищної ради Максим Зінченко розповідає, що з роками ситуація не тільки не змінюється, але стає все гірше. Воду вже давно не використовують для приготування їжі, але тепер у ній стало навіть неможливо купатися.

"Поривів стає все більше, вода набагато гіршої якості, ніж вона була раніше. Якщо раніше з її допомогою просто не готували та не пили, то зараз люди в ній навіть не купаються", – розповів депутат.

За його словами, насосно-фільтрувальна станція потребувала ремонту вартістю 30 мільйонів гривень, але для місцевого бюджету ця сума непідйомна. Місцеві жителі та громада неодноразово писали заяви з проханням приєднати їх мережу подачі води до обласної.

"Голова ради їздив в облраду і домовився, щоб підприємство передали з балансу ВІДГ на баланс облради. Чесно кажучи, нічого не змінилося", – додав Зінченко.

Але навіть після приєднання станції до області, її ремонт не просунувся.

"Я з ними переговорів не веду, але це вже їх підприємство, яке знаходиться на балансі облради, і вони вже будуть дивитися – реконструювати, не реконструювати, вкладати гроші чи не вкладати. Це їхня зона відповідальності", – наголошує депутат.

Під Дніпром у жителів чотири роки немає питної води

Нагадаємо, що 21 вересня у Києві загорілося звалище, частина столиці опинилася в диму.

Також ми писали, що вчені розповіли про екологічну катастрофу, яка скоро очікує планету.