В Киеве загорелась свалка, часть столицы оказалась в дыму

В Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке, перекинулся на торфяники. В городе происходит задымление некоторых районов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Пожар начался в воскресенье на предприятии на улице Ревуцкого, 41. Возгорание случилось на свалке площадью в 500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар. Позже он частично перекинулся на торфяники.
На утро понедельника открытого огня нет. Сотрудники ГСЧС проливают водой отдельные источники тления. К ликвидации пожара привлечены 4 пожарные автоцистерны, 22 пожарных и рукавный автомобиль.
В Киеве на метро Харьковская, элитный район сверхбогов, из за подара на мусорке небольшое задымление. Спасатели тушат но...Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 21 вересня 2020 р.
Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также горела свалка в Житомирской области. Пожар удалось ликвидировать до распространения огня на лес.
Вчера в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.