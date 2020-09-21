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В Киеве загорелась свалка, часть столицы оказалась в дыму

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 10:42
В Киеве загорелась свалка, часть столицы оказалась в дыму
Фото: пожар в Дарницком районе Киева (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Украина

В Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке, перекинулся на торфяники. В городе происходит задымление некоторых районов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожар начался в воскресенье на предприятии на улице Ревуцкого, 41. Возгорание случилось на свалке площадью в 500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар. Позже он частично перекинулся на торфяники.

На утро понедельника открытого огня нет. Сотрудники ГСЧС проливают водой отдельные источники тления. К ликвидации пожара привлечены 4 пожарные автоцистерны, 22 пожарных и рукавный автомобиль.

В Киеве на метро Харьковская, элитный район сверхбогов, из за подара на мусорке небольшое задымление. Спасатели тушат но...

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также горела свалка в Житомирской области. Пожар удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Вчера в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

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