Люди боятся: врач развенчал один из мифов про кофе и алкоголь

Можно ли пить кофе?

При употреблении кофе действительно может усилиться сердцебиение и пациенты знают, что при этом может повышать давление, сердцебиение и сразу когда уже употребляют чувствующие ускорение сердцебиения, хотя еще кофеин даже не попал в кровь, у них возникает тревога, а вследствие этого сердцебиения которого ждали от кофе. Но здесь больше срабатывает самовнушение, чем реальное повышение сердцебиения и артериального давления.

Можно ли пить алкоголь при панических атаках?

Все пациенты с паническими атаками всегда пытаются контролировать свое тело, постоянно прислушиваются к своим ощущениям, и знают, что когда люди употребляют алкоголь – то не совсем могут себя контролировать, потому и боятся.



Бытует мнение, что коньяк (алкоголь) поднимает артериальное давление, поэтому эти люди боятся также употреблять спиртное.

"Знают, что иногда на фоне панических атак у них давление немного повышается. То есть снова включается фактор самовнушения. Не призываю употреблять алкоголь, но самую паническую атаку он не вызывает! Все зависит от вашего отношения к этому, "как вы себя уже накрутили".Но помните, что мера должна быть во всем! Потребляйте умеренно! " - предупредил врач.