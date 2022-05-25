Люди бояться: лікар розвінчав один з міфів про каву і алкоголь

Чи можна пити каву?

При вживанні кави дійсно може посилитися серцебиття і пацієнти знають, що при цьому може підвищувати тиск, серцебиття і відразу коли вже вживають відчувають прискорення серцебиття, хоча ще кофеїн навіть не потрапив в кров, у них виникає тривога, а внаслідок цього серцебиття якого чекали від кави. Але тут більше спрацьовує самонавіювання, ніж реальне підвищення серцебиття й артеріального тиску.

Чи можна пити алкоголь при панічних атаках?

Всі пацієнти з панічними атаками завжди намагаються контролювати своє тіло, постійно прислухаються до своїх відчуттів, та знають, що коли люди вживають алкоголь – то не зовсім можуть себе контролювати, тому і бояться.



Існує думка, що коньяк (алкоголь) піднімає артеріальний тиск, тому ці люди бояться також вживати спиртне.

"Знають, що іноді на тлі панічних атак у них тиск трохи підвищується. Тобто знову включається фактор самонавіювання. Не закликаю вживати алкоголь, але саму панічну атаку він не викликає! Все залежить від вашого ставлення до цього, "як ви себе вже накрутили".Але пам'ятайте, що міра повинна бути у всьому! Споживайте помірно! "- попередив лікар.