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"Люди бояться сухом'ятки". Тренер Мандзяк розповів, чи корисно для здоров'я їсти суп

Фото: Чи треба їсти перші страви для здоров'я (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей чимало разів чули, що для здоров'я треба з'їсти першу страву для гарної роботи шлунка. Очевидно, що люди бояться сухом'ятки.

Чи треба їсти перші страви, чи ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Відповідь Віктора Мандзяка

За словами експерта, кожен з нас чує майже однакові речі від оточуючих.

"Цілий день на сухом'ятці, заробиш гастрит! З'їж чогось рідкого для шлунка" - щось на кшталт цього кожен з нас чув від близьких людей. Вочевидь, люди бояться сухом'ятки. Мабуть, уявляють собі, як суха їжа потрапляє в шлунок і своєю сухістю пошкоджує його слизову оболонку", - написав він.

Віктор зазначив, що шлунок не потребує рідкого, і прекрасно справляється зі сухом'яткою.

Він стверджує, що якщо їжа дуже суха, в нас виникає природнє бажання її запити, організм просить - то не опирайтесь цьому бажанню.

За словами Мандзяка, абсолютно сухої їжі нема, хіба що цукор. Кожен продукт містить в собі ту чи іншу кількість води.

"До прикладу, канапка, яскравий представник сухом'ятки. Наскільки вона суха? Хліб - 35% води, лікарська ковбаса - 61%", - написав фітнес-тренер.

В роті вся їжа змочується слиною, яка на 98,5% складається з води. Тобто потрапляючи до рота їжа не може бути сухою.

Шлунковий сік на 99,5% складається з води, тому їжа там опиняється теж не суха.

Віктор повідомив, що організму однаково, яка їжа в нього потрапляє.

 

Нагадаємо, що фітнес-тренер Мандзяк розповів, що робити, якщо "вага стоїть".

До цього Віктор Мандзяк розказав, яке м'ясо треба їсти, щоб худнути.

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