Фітнес-тренер Мандзяк розповів, що робити, якщо "вага стоїть"

Дуже часто людина, яка хоче схуднути, робить все для цього, але вага стоїть та не зменшується. Що робити в такому випадку, чи варто засмучуватись?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Що робити, якщо ваша вага стоїть?

Віктор розповів, що якщо цифра на вагах не змінюється, то треба шукати причину, чому так відбувається.

"Причина - одна, це дефіцит калорій, тобто ви не споживаєте менше калорій, ніж витрачаєте. Можливо, ви почали менше рухатися, а, можливо, ви почали десь під'їдати. Також може бути, що організм знизив метаболізм, це називається метаболічна адаптація", - зазначив експерт.

Мандзяк розповів, що ці три фактори можуть сприяти тому, що маса тіла не рухається.

"Треба тверезо подивитися на ситуацію, без самообману та внести корективи у свою поведінку", - підсумував фітнес-тренер.

Для довідки

Нормальна маса тіла може значно варіюватися в залежності від багатьох чинників, таких як вік, стать, ріст, фізична активність тощо. Однак найточнішим індикатором нормальної маси тіла є Індекс маси тіла (ІМТ). Це числове значення, яке обчислюється за формулою маси тіла (у кілограмах) поділеної на квадрат висоти (у метрах):

ІМТ розшифровується наступним чином:

ІМТ менше 18,5: недостатня маса тіла (підвага)

ІМТ від 18,5 до 24,9: нормальна маса тіла

ІМТ від 25 до 29,9: ожиріння першого ступеня

ІМТ від 30 до 34,9: ожиріння другого ступеня

ІМТ більше 35: ожиріння третього ступеня (морбідне ожиріння)

Для кожної людини оптимальна маса може бути індивідуальною, залежно від її фізіологічних характеристик і стану здоров'я.