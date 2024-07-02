"Люди боятся сухомятки". Тренер Мандзяк рассказал, полезно ли для здоровья есть суп

Ответ Виктора Мандзяка

По словам эксперта, каждый из нас слышит почти одинаковые вещи от окружающих.

"Целый день на сухомятке, заработаешь гастрит! Съешь чего-нибудь редкого для желудка" - что-то вроде этого каждый из нас слышал от близких людей. Очевидно, люди боятся сухомятки. По-видимому, представляют себе, как сухая пища попадает в желудок и своей сухостью повреждает его слизистую", - написал он.

Виктор отметил, что желудок не нуждается в жидком, и прекрасно справляется с сухомяткой.

Он утверждает, что если еда очень сухая, у нас возникает естественное желание ее запросы, организм просит - то не сопротивляйтесь этому желанию.

По словам Мандзяка, абсолютно сухой пищи нет, разве что сахар. Каждый продукт включает в себя то или иное количество воды.

"К примеру, бутерброд, яркий представитель сухомятки. Насколько она сухой? Хлеб - 35% воды, докторская колбаса - 61%", - написал фитнес-тренер.

Во рту вся еда смачивается слюной, которая на 98,5% состоит из воды. То есть попадая в рот еда не может быть сухой.

Желудочный сок на 99,5% состоит из воды, поэтому еда там оказывается тоже не сухая.

Виктор сообщил, что организму все равно, какая пища в него попадает.