Людей мало і заклади не відкрились: у мережі показали нові фото пляжів у Криму

Так, знімки зроблені 22 червня. На них можна побачити порожні пляжі Коктебелю, на яких зовсім немає відпочивальників.

"Курортний Коктебель практично порожній. Погода чудова, море тепле, але відпочивальників немає", - йдеться у повідомленні..

Як зараз виглядає Коктебель (t.me/Crimeanwind)

Також користувачі звернули увагу, що навіси на пляжі в Коктебелі - синьо-жовті, а рушник на лежаку - в кольорах американського прапора.

Коктебель (t.me/Crimeanwind)

На відео з Феодосії також показали порожній пляж. Автор відео скаржиться, що "людей зовсім мало", а прибережні розважальні заклади досі не відкрилися:

"Пляж, клуб "117" називається, у Феодосії. Народу нікого практично. Підприємці поки, я так розумію, не відкриваються і не готуються. Мабуть, до початку липня будуть усе готувати. Людей зовсім мало. Вода чудова, 22-23 градуси, сонячно, легкий вітерець, бриз, загалом супер, Крим на вас чекає", - сказав чоловік.