Біля берегів тимчасово окупованого Криму стався землетрус
У Чорному морі, неподалік Севастополя, вранці 22 червня, стався потужний землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера стався о 5:42 ранку. Його епіцентр знаходився за 51 км від Балаклави та 59 км від Севастополя.
Глибина коливань складає майже 10 км.
"Бавовна" в Криму
Останнім часом вибухи в Криму лунають дедалі частіше, оскільки росіяни перетворили півострів на військову базу. 21 червня, жителі окупованого Севастополя чули потужні вибухи.
19 червня, в Криму чули звуки стрілянини з кулеметів, вертольоти та вибухи. Так звана окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаках дронів і повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО.
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