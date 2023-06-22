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Біля берегів тимчасово окупованого Криму стався землетрус

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Четвер 22 червня 2023 07:31
Біля берегів тимчасово окупованого Криму стався землетрус Фото: неподалік Севастополя стався землетрус (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Чорному морі, неподалік Севастополя, вранці 22 червня, стався потужний землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера стався о 5:42 ранку. Його епіцентр знаходився за 51 км від Балаклави та 59 км від Севастополя.

Глибина коливань складає майже 10 км.

"Бавовна" в Криму

Останнім часом вибухи в Криму лунають дедалі частіше, оскільки росіяни перетворили півострів на військову базу. 21 червня, жителі окупованого Севастополя чули потужні вибухи.

19 червня, в Криму чули звуки стрілянини з кулеметів, вертольоти та вибухи. Так звана окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаках дронів і повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО.

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