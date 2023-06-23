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Людей мало и заведения не открылись: в сети показали новые фото пляжей в Крыму

Как сейчас выглядят Коктебель и Феодосия (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Крыму показали пустые пляжи. В частности, в Феодосии и Коктебеле, несмотря на солнечную летнюю погоду и теплое море, людей почти нет.

Фото опубликовано в Telegram-канале "Крымский ветер".

Так, снимки сделаны 22 июня. На них можно увидеть пустые пляжи Коктебеля, на которых совсем нет отдыхающих.

"Курортный Коктебель практически пуст. Погода отличная, море теплое, но отдыхающих нет", - говорится в сообщении.

Как сейчас выглядит Коктебель (t.me/Crimeanwind)

Также пользователи обратили внимание, что навесы на пляже в Коктебеле - сине-желтые, а полотенце на лежаке - в цветах американского флага.

Коктебель (t.me/Crimeanwind)

На видео из Феодосии также показали пустой пляж. Автор видео жалуется, что "людей совсем мало", а прибрежные развлекательные заведения до сих пор не открылись:

"Пляж, клуб "117" называется, в Феодосии. Народу никого практически. Предприниматели пока, я так понимаю, не открываются и не готовятся. Пожалуй, к началу июля будут все готовить. Людей совсем мало. Вода отличная, 22-23 градуса, солнечно, легкий ветерок, бриз, в общем супер, Крым вас ждет", - сказал мужчина.

Ранее мы сообщали, что возле берегов временно оккупированного Крыма произошло землетрясение.

Также мы писали, каким будет статус Крыма после деоккупации.

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КоктебельпляжіКримФеодосия