Людей мало и заведения не открылись: в сети показали новые фото пляжей в Крыму

Так, снимки сделаны 22 июня. На них можно увидеть пустые пляжи Коктебеля, на которых совсем нет отдыхающих.

"Курортный Коктебель практически пуст. Погода отличная, море теплое, но отдыхающих нет", - говорится в сообщении.

Как сейчас выглядит Коктебель (t.me/Crimeanwind)

Также пользователи обратили внимание, что навесы на пляже в Коктебеле - сине-желтые, а полотенце на лежаке - в цветах американского флага.

Коктебель (t.me/Crimeanwind)

На видео из Феодосии также показали пустой пляж. Автор видео жалуется, что "людей совсем мало", а прибрежные развлекательные заведения до сих пор не открылись:

"Пляж, клуб "117" называется, в Феодосии. Народу никого практически. Предприниматели пока, я так понимаю, не открываются и не готовятся. Пожалуй, к началу июля будут все готовить. Людей совсем мало. Вода отличная, 22-23 градуса, солнечно, легкий ветерок, бриз, в общем супер, Крым вас ждет", - сказал мужчина.