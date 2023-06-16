Яким буде статус Криму після деокупації: Ташева назвала можливі варіанти

Наразі обговорюються щонайменше три варіанти статусу Криму після його деокупації - Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, кримська автономія з правом кримськотатарського народу на самовизначення або ж Кримська область.

Про це сказала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева під час "Форуму майбутнього" , повідомляє РБК-Україна .

"Було б неправильним приховувати, що в суспільстві існує дискусія щодо статусу Криму. У колі представників державних органів, експертного середовища, кримськотатарського народу обговорюється, чи це буде статус-кво - Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, кримська автономія з правом кримськотатарського народу на самовизначення або ж Кримська область", - сказала Ташева.

Представниця президента зазначила, що "оскільки зараз ми не можемо вносити жодних змін до Конституції України, ми активно працюємо над цим питанням".

Вона також наголосила, що особливий статус Севастополя базувався на російських наративах.

"Швидше за все, ми будемо позбавляти це місто особливого статусу. Та коли я спілкуюся з севастопольцями, велика частина з них проти цього. Тому я підкреслюю, що дискусія триває", - додала Ташева.

Представниця президента підкреслила, що визначення статусу Криму - питання парламентської дискусії й відповідні зміни буде ухвалювати Верховна Рада.

Деокупація Криму

Зазначимо, що Крим, як і частина Донецької та Луганської областей, вже понад 9 років перебуває під контролем російських окупантів. Зокрема, ворог активно розповсюджує там свою пропаганду та намагається налаштувати місцеве населення проти України.

При цьому президент Володимир Зеленський вже створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму. Туди увійшли міністри, представники Офісу президента, депутати та інші чиновники.

Також нещодавно Зеленський анонсував програму деокупації Донбасу та Криму, яку розробить Міністерство внутрішніх справ України. Вона врахує поводження з місцевим населенням.

За його словами, у програмі будуть відповіді на питання щодо реінтеграції територій, які роками перебували під контролем РФ, з урахуванням досвіду інших держав.