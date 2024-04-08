Люда з "Вагітна у 16" висловилася про аборти та плани на майбутнє: "Двох слів звʼязати не може" (відео)

Що Люда думає про своє майбутнє

"Я даже не знаю, що вам сказати... Просто познімали зйомки та й усьо", - прокоментувала свою участь у проекті дівчина.

Зараз, за словами Люди, вона помічає хейт. Втім, дівчина запевняє, що їй байдуже.

"Хай пишуть, мені все одно", - заявила вона.

Також дівчина поділилася планами на своє майбутнє: "Планую брати рекламу, ну і розвиватись сама". Як виявилося, Люда й надалі хоче вести соцмережі та заробляти гроші саме цим.

А ось чоловік дівчини, який теж отримав чимало хейту у мережі та навіть втратив роботу після скандального шоу, публічності не хоче.

Як Люда з "Вагітна у 16" ставиться до абортів

Дівчина розповіла, що вагітніти у 16 років - "не дуже нормально". Але, вважає вона, "зараз таких багато", тому нема чому дивуватися. А ось про аборти у Люди є власна думка.

"Негативно. Тому що треба народжувати, не робити першого аборту, а народжувати. А надалі це вже власне бажання людини", - зазначила вона.

Як реагує мережа

Нові відео з Людою обурили та насмішили користувачів. У коментарях під ними вони пишуть: