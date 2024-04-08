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Люда з "Вагітна у 16" висловилася про аборти та плани на майбутнє: "Двох слів звʼязати не може" (відео)

Де зараз Люда з "Вагітна у 16" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Людмила Нечипоренко з шоу "Вагітна у 16", яка днями осоромилася цинічними словами про ЗСУ, "засвітилася" у Києві. Там дівчина зустрілася з блогером, який веде соцмережі під ніком "Рончик". Під час спілкування з ним вона відповіла, що думає про аборти та яким бачить своє майбутнє життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з TikTok "Рончика".

Що Люда думає про своє майбутнє

"Я даже не знаю, що вам сказати... Просто познімали зйомки та й усьо", - прокоментувала свою участь у проекті дівчина.

Зараз, за словами Люди, вона помічає хейт. Втім, дівчина запевняє, що їй байдуже.

"Хай пишуть, мені все одно", - заявила вона.

Також дівчина поділилася планами на своє майбутнє: "Планую брати рекламу, ну і розвиватись сама". Як виявилося, Люда й надалі хоче вести соцмережі та заробляти гроші саме цим.

А ось чоловік дівчини, який теж отримав чимало хейту у мережі та навіть втратив роботу після скандального шоу, публічності не хоче. 

 

Як Люда з "Вагітна у 16" ставиться до абортів

Дівчина розповіла, що вагітніти у 16 років - "не дуже нормально".  Але, вважає вона, "зараз таких багато", тому нема чому дивуватися. А ось про аборти у Люди є власна думка.

"Негативно. Тому що треба народжувати, не робити першого аборту, а народжувати. А надалі це вже власне бажання людини", - зазначила вона.

 

Як реагує мережа

Нові відео з Людою обурили та насмішили користувачів. У коментарях під ними вони пишуть:

  • "Боже, двох слів зв'язати не може, які там плани?"
  • "Навіщо брати інтерв'ю в людини, яка каже: "навіщо кидати гроші на ЗСУ, краще кидайте мені"
  • "Соромно дивитись"
  • "Смішно, але навіть трохи її шкода".
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