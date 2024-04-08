Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее: "Двух слов связать не может" (видео)

Что Люда думает о своем будущем

"Я даже не знаю, что вам сказать... Просто сняли съемки и все", - прокомментировала свое участие в проекте девушка.

Сейчас, по словам Люды, она замечает хейт. Впрочем, девушка уверяет, что ей все это безразлично.

"Пусть пишут, мне все равно", - заявила она.

Также девушка поделилась планами на свое будущее: "Планирую брать рекламу, ну и развиваться сама". Как оказалось, Люда и дальше хочет вести соцсети и зарабатывать деньги именно этим.

А вот избранник девушки, тоже получивший немало хейта в сети и даже потерявший работу после скандального шоу, публичности не хочет.

Как Люда из "Вагітна у 16" относится к абортам

Девушка рассказала, что беременеть в 16 лет - "не очень нормально". Но, считает она, "сейчас таких много", поэтому нечему удивляться. А вот об абортах у Люды есть собственное мнение.

"Негативно. Потому что нужно рожать, не делать первый аборт, а рожать. А в дальнейшем это уже собственное желание человека", - отметила она.

Как реагирует сеть

Новые видео с Людой возмутили и насмешили пользователей. В комментариях под ними они пишут: