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Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні Джексон

Понеділок 08 квітня 2024 17:09
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Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні Джексон Відомий актор з фільмів для дорослих показався у футболці з тризубом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий актор Анхель Муньос Гарсія, який знімається у фільмах для дорослих та прославився під псевдонімом Jordi ENP, публічно підтримав Україну. Усе завдяки актрисі Джозефіні Джексон, яка похизувалася його "українізуванням".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Джексон поділилася в Instagram.

Зірка кіно для дорослих підтримав Україну - з чого усе почалося

Так, днями Джексон розмістила спільне фото з Джорді та звернулася до фанів. Вона спитала, чи треба їй "українізувати" актора.

Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні Джексон

Джексон та Джорді (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

У коментарях підписники підтримали ідею Джексон. Вони попросили, аби актор підтримав Україну.

Прохання фанів акторка здійснила дуже швидко. Вже за день вона показала фото з Джорді та написала: "Ви просили, я зробила!". На новій світлині він позував у футболці з українським прапором та тризубом.

"Слава Україні! Героям слава", - було написано на одязі актора.

Відомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні ДжексонВідомий актор з фільмів для дорослих підтримав Україну. Усе завдяки Джозефіні ДжексонВідомий порноактор підтримав Україну (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Як реагує мережа

У коментарях юзери подякували актору за підтримку. Також вони пишуть:

  • "Що тут скажеш? Героям слава"
  • "Крутяк! Українізація за планом"
  • "Браззерс стає українським?".

Що відомо про Jordi ENP

Актор родом з Іспанії почав роботу у кіно для дорослих з 18 років. Він швидко став зіркою та підписав контракт із найвідомішою компанію Brazzers, яка знімає еротичний контент.

Джорді, справжнє ім'я якого Анхель Муньос Гарсія, був зіркою ще й сайту Pornhub. Він двічі отримував нагороду як найпопулярніший актор. Окрім цього, він активно розвиває свій YouTube-канал, на який вже підписалися мільйони користувачів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, зірка фільмів для дорослих відповіла, що її дратує в українцях.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Джозефіна Джексон розплакалася просто на камеру.

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