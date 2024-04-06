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Люда з "Вагітна у 16" осоромилася цинічними словами про ЗСУ

Люда зі скандального шоу осоромилася у мережі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Людмила Нечипоренко, яка стала однією з нових учасниць скандального шоу "Вагітна у 16", не стала ховатися від уваги, й почала активно "розкручувати" свої соцмережі. Ба більше, дівчина не соромиться того, що не хоче працювати, й робить цинічні заяви про допомогу Збройним Силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з "прямого ефіру" Люди, яким у TikTok поділилася користувачка з ніком "yaaaaanok".

Що сказала Люда з "Вагітна у 16"

Так, дівчина активно веде прямі ефіри у соцмережах, під час яких не тільки відповідає на питання юзерів. Також Люда заробляє собі на життя "подарунками" й донатами.

При цьому вона не приховує, що не хоче йти працювати. Тому й просить у підписників гроші.

Коли ж один з користувачів звернувся до "донатерів" й закликав їх не витрачати гроші на Люду, а допомагати ЗСУ, які боряться з російськими окупантами та захищають нашу країну, дівчина не стримувала "потік думок".

"А, щас! Кидайте мені, яке ЗСУ, скидайте мені! Я тут для чого сиджу? Я сиджу, щоб ви мені гроші кидали", - цинічно заявила Люда.

 

Як реагує мережа

Обурені користувачі пишуть: 

  • "Я в шоці"
  • "Чекаємо на вибачення"
  • "Люди, кому ви ті гроші даєте? Вона не приховує, що користується вами!".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що сталося з зіркою фільмів "Аврора" та "Жіноча інтуїція".

Окрім цього, раніше вже стало відомо, що зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію.

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