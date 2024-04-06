Люда из "Вагітна у 16" опозорилась циничными словами о ВСУ

Что сказала Люда из "Вагітна у 16"

Так, девушка активно ведет прямые эфиры в соцсетях, во время которых не только отвечает на вопросы пользователей. Также Люда зарабатывает себе на жизнь "подарками" и донатами.

При этом она не скрывает, что не хочет идти работать. Потому и просит у подписчиков деньги.

Когда же один из пользователей обратился к "донатерам" и призвал их не тратить деньги на Люду, а помогать ВСУ, которые борются с российскими оккупантами и защищают нашу страну, девушка не сдерживала "поток мыслей".

"А, щас! Бросайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне! Я здесь для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги кидали", - цинично заявила Люда.