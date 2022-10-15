Любов врятує світ: стало відомо, скільки пар одружилося в День захисника України

Навіть попри повномасштабну війну українці продовжують створювати сім'ї. У День захисника та захисниці України шлюб уклали 1300 пар по всій країні.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Попри війну, тривоги та сльози - сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України", - пише Мін'юст.
Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів 14 жовтня:
Пари, які взяли шлюб 14 жовтня (фото: facebook.com/minjust.official)
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