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Любов врятує світ: стало відомо, скільки пар одружилося в День захисника України

Найбільшу кількість шлюбів зафіксували в Дніпропетровській області (фото: facebook.com/minjust.official)
Автор: Юлія Гаюк

Навіть попри повномасштабну війну українці продовжують створювати сім'ї. У День захисника та захисниці України шлюб уклали 1300 пар по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Попри війну, тривоги та сльози - сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України", - пише Мін'юст.

Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів 14 жовтня:

  • Дніпропетровська область - 147 шлюбів
  • місто Київ - 142 шлюби
  • Львівська область - 82 шлюби
  • Одеська область - 71 шлюб
  • Вінницька область - 70 шлюбів
  • Рівненська область - 70 шлюбів

Пари, які взяли шлюб 14 жовтня (фото: facebook.com/minjust.official)

Раніше ми показували, як у Гостомелі "ожила" легендарна українська "Мрія".

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День защитника Украины