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Любовь спасет мир: стало известно, сколько пар женилось в День защитника Украины

Наибольшее количество браков было зафиксировано в Днепропетровской области (фото: facebook.com/minjust.official)
Автор: Юлия Гаюк

Даже, несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают создавать семьи. В День защитника и защитницы Украины брак заключили 1300 пар по всей стране.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"Несмотря на войну, тревоги и слезы - сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, называемый Любовью Более 1300 пар влюбленных официально соединили свои судьбы в День защитников и защитниц Украины", - пишет Минюст.

Среди лидеров по количеству зарегистрированных браков 14 октября:

  • Днепропетровская область - 147 браков
  • город Киев - 142 брака
  • Львовская область - 82 брака
  • Одесская область - 71 брак
  • Винницкая область - 70 браков
  • Ровенская область - 70 браков

Пары, вступившие в брак 14 октября (фото: facebook.com/minjust.official)

Раньше мы показывали, как в Гостомеле "ожила" легендарная украинская "Мрія".

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День защитника Украины