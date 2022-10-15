Любовь спасет мир: стало известно, сколько пар женилось в День защитника Украины

Даже, несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают создавать семьи. В День защитника и защитницы Украины брак заключили 1300 пар по всей стране.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
"Несмотря на войну, тревоги и слезы - сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, называемый Любовью Более 1300 пар влюбленных официально соединили свои судьбы в День защитников и защитниц Украины", - пишет Минюст.
Среди лидеров по количеству зарегистрированных браков 14 октября:
Пары, вступившие в брак 14 октября (фото: facebook.com/minjust.official)
Раньше мы показывали, как в Гостомеле "ожила" легендарная украинская "Мрія".