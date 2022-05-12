Любовь и смерть на Азовстали: девушка из Азова рассказала, как потеряла мужа на третий день свадьбы

В Instagram военная благодарит всех за поддержку и говорит - лучшее, что мы можем сейчас сделать - спасти из Азовстали еще живых защитников Мариуполя. Так Украина почтит память ее погибшего мужа - украинского пограничника Андрея.

"Ты три дня был моим законным мужем. И целую вечность ты - моя любовь. Мой родной, мой заботливый, мой мужественный... Ты был и есть лучшим. Мне осталась твоя фамилия, твоя любящая семья и воспоминания о счастливом времени вместе", - рассказывает Валерия.

Фото: Валерия с позывным "Нава" и Андрей с позывным "Борода" (instagram.com/moyamalenkanezaleqnist)

Вот такими были их последние совместные фото, сделанные на Азовстали. И те самые обручальные кольца из фольги, которые для них сделал Андрей.

"Он сразу вошел в мою жизнь"

Валерия говорит, что с Андреем они встретились, когда она проходила службу в Донецком пограничном отряде, возглавляла там пресс-службу.

"Появился он... Я его увидела и это было реально ощущение, что это человек, которого я должна была встретить. Он сразу вошел в мою жизнь. Мне казалось раньше, что так не бывает", - рассказывает Валерия.

В начале лета исполнится три года, как они вместе

Валерия говорит, что Андрей был "человеком счастьем". И теперь она не знает, как жить без него.

Валерия - военная в отставке, ведь она инвалид III группы. Когда началась война, она обратилась в военкомат и ее мобилизовали. Хотя Андрей и говорил, что ей надо уехать.

Они вместе оказались в Мариуполе, в окружении. Однако встречались редко, Валерия была со своими побратимами, Андрей - со своими.

Первая встреча была после того, как Андрей попал под обстрел и получил осколочное ранение.

Прибежал из госпиталя ночью и сделал предложение

"Сказал первое: "Давай поженимся здесь", - говорит девушка.

После этого Андрей ушел на позиции, а вернулся с кольцами из фольги, которые сделал собственноручно.

Поженились уже после того, как Валерия попала под авиаудар. Тогда много ее побратимов погибло, а она чудом выжила.

Через три дня Андрей погиб...

Последнее, что он попросил, чтобы любимая обязательно выбралась из Азовстали.