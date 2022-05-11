ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

Новина українською →
Мариуполь, Среда 11 мая 2022 21:22
Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали Фото: Валерия и Андрей, защитники Украины (t.me/zsuwar)
Автор: Светлана Мащенко

На металлургическом комбинате Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией, поженились двое защитников, обменявшись кольцами из фольги. Мужчина погиб через три дня после свадьбы.

О трагической истории Валерии и Андрея рассказали в Telegram ВСУ война с оккупантами.

Пара решила обручиться 5 мая, в годовщину "Азова".

Валерия - защитница Украины по Азову, Андрей - украинский пограничник. Они сказали друг другу свои обеты на Азовстали.

Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

Мужчина сделал прекрасные обручальные кольца из фольги. Они любили друг друга, а уже через 3 дня после женитьбы его не стало.

Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", - написала в Twitter знакомая Валерии.

Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

Фото: t.me/zsuwar

Ранее мы писали про фото искалеченных украинских защитников на Азовстали, которые должен увидеть весь мир.

Отметим, что российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на Азовсталь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)