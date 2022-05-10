ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 18:05
Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир! Коллаж РБК-Украина: раненые военные на Азовстали
Автор: Светлана Мащенко

На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе сейчас находятся около тысячи украинских военных, среди них сотня раненых. Они - в ужасных условиях и нуждаются в срочной эвакуации.

Об этом сообщили в Telegram полка Азов.

На кадрах украинские защитники, получившие тяжелые ранения. У некоторых отсутствуют верхние и нижние конечности. Они нуждаются в надлежащем уходе, которого заслуживают.

Сейчас они в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создано, спасая раненых людей", - заявили азовцы.

Эти фото, эти условия должен видеть весь цивилизованный мир. На жутких кадрах - защитники Мариуполя.

Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!

"Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход", - говорится в сообщении.

Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!Эти фото искалеченных украинских защитников на Азовстали должен увидеть весь мир!

Фото: t.me/polkazov

Как могут эвакуировать раненых военных

Сейчас власти прилагают усилия для эвакуации раненых украинских военных и медиков по процедуре "экстракшн".

Экстракшн (extraction) - это процедура быстрого вывода военных или гражданских с места ведения боевых действий в безопасное место с привлечением третьей нейтральной стороны и поддержки представителей международного сообщества.

Сейчас известно, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

Ранее мы писали, что Илья Самойленко из "Азова" воюет с титановым протезом вместо руки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Азов
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)