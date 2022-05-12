Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали"

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали". Для этого он создал аккаунт в Twitter.

"Текст моего обращения: Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты - то кто? Подскажи", - говорится в сообщении.

Волына также просит всех помочь сделать так, чтобы Илон увидел это обращение:

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!", - написал он.