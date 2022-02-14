Любовь до гроба: поздравление ритуального агентства с 14 февраля "взорвало" сеть

Ритуальное агентство поздравило украинцев с Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Никитин)

"Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем всех влюбленных!" - написал он.

Пользователи сети прокомментировали креатив. При этом их мнения разделились. Если одним это показалось смешным, то другим совсем наоборот.