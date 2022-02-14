Любовь до гроба: поздравление ритуального агентства с 14 февраля "взорвало" сеть

В Калуше Ивано-Франковской области владелец ритуального агентства решил оригинальным способом поздравить местных жителей с Днем святого Валентина. Он сделал фотозону, в которой люди могут сфотографироваться в гробу.
Фото креативной рекламы ритуального агентства опубликовал Владимир Никитин на своей странице в Facebook.
Ритуальное агентство поздравило украинцев с Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Никитин)
"Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем всех влюбленных!" - написал он.
Пользователи сети прокомментировали креатив. При этом их мнения разделились. Если одним это показалось смешным, то другим совсем наоборот.
Напомним, мы писали о том, что подарить девушке на День святого Валентина вместо букета цветов. Цветы - это всегда приятный подарок, но он не оригинальный.
Ранее мы также писали о том, что не так с Днем святого Валентина и почему Galentine's Day начал набирать популярность в Британии и во многих других странах Европы.