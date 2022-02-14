Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого "підірвало" мережу (фото)

У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агентства вирішив оригінальним способом привітати місцевих жителів з Днем святого Валентина. Він зробив фотозону, в якій люди можуть сфотографуватися в труні.
Фото креативної реклами ритуального агентства опублікував Володимир Нікітін на своїй сторінці в Facebook.
Ритуальне агентство привітало українців з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Нікітін)
"Тепер кожен бажаючий може сфотографуватися в труні і нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем ссіх закоханих!" - написав він.
Користувачі мережі прокоментували креатив. При цьому їх думки розділилися. Якщо одним це здалося смішним, то іншим зовсім навпаки.
Нагадаємо, ми писали про те, що подарувати дівчині на День святого Валентина замість букета квітів. Квіти - це завжди приємний подарунок, але він не оригінальний.
Раніше ми також писали про те, що не так з Днем святого Валентина і чому Galentine's Day почав набирати популярність у Британії та в багатьох інших країнах Європи.