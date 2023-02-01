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"Люблю вас усіх": Оззі Осборн йде зі сцени, у рок-зірки серйозні проблеми зі здоров’ям

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Середа 01 лютого 2023 16:05
"Люблю вас усіх": Оззі Осборн йде зі сцени, у рок-зірки серйозні проблеми зі здоров’ям Оззі Осборн йде зі сцени (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Знаменитий англійський рок-музикант Оззі Осборн йде зі сцени через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Цю заяву 74-річний екс-лідер культового гурту Black Sabbath опублікував у Instagram.

Чому Оззі Осборн завершив гастрольну кар’єру

Оззі зізнається, що повідомляти фанатам цю новину, - "одна з найважчих речей", які йому доводилося робити в житті.

"Як ви, напевно, знаєте, чотири роки тому я потрапив у серйозну аварію, де пошкодив хребет. Моєю єдиною метою у цей час було повернутися на сцену… З моїм голосом все добре. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування Cybernics (HAL) моє тіло все ще фізично слабке", - написав зірковий артист.

Осборн каже, що "фізично не в змозі" взяти участь у майбутніх концертах європейського туру, бо навіть не зможе впоратися з переїздами.

При цьому артист ледь стримує сльози, коли думає про те, що він підводить і розчарує шанувальників…

"Ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином. Зараз моя команда придумує ідеї, як я зміг би виступати, не їздячи з міста в місто та з країни в країну", - говорить Оззі.

Він подякував своїй сім’ї, музикантам свого гурту, усім друзям і колегам, а також шанувальникам "за їхню нескінченну відданість, вірність і підтримку", а також за те, що вони дали музиканту життя, про яке він "навіть не мріяв".

"Я люблю вас всіх…", - закінчив Оззі.

Додамо, що Оззі Осборн є одним із засновників важкого металу, як напрямку рок-музики. У нього є зірка на голлівудській Алеї слави. Осборн - володар "Греммі", престижних нагород MTV EMA, NME, Classic Rock та інших.

2022 року Оззі зі своєю дружиною підтримали Україну у нашій боротьбі за незалежність і війні проти російського агресора.

Нещодавно ми писали про те, що відома американська співачка заспівала пісню про Маріуполь, від якої навертаються сльози.

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