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Я люблю тебя: Тілль Ліндеманн "проговорився" про дитину Лободи (відео)

STYLERПерсони    31.05.2019 - 18:49
Я люблю тебя: Тілль Ліндеманн "проговорився" про дитину Лободи (відео)
Ліндеманн зізнався Лободі в коханні (колаж: РБК-Україна)

Світлана Лобода знову підігріла чутки про роман з Ліндеманном

Лідер групи Тілль Ліндеманн порадував російських шанувальників, заспівавши російською мовою рядок - "Я люблю тебя". Як відомо, вже давно світовій знаменитості приписують роман зі співачкою Світланою Лободою. На думку прихильників можливої пари, саме співачці присвячені ці рядки.

Світлана Лобода опублікувала на своїй Instagram-сторінці уривок з нового кліпу "Auslander" групи Rammstein, в якому Тілль Ліндеманн співає "Я тебя люблю" на різних мовах. При цьому ймовірний коханець і батько дитини Лободи показує пальцем в екран, як би адресуючи ці слова саме Світлані.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Ліндеманн зізнався Лободі в коханні (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники сприйняли це зізнанням в коханні скандальній українській співачці, а також знаком того, що Тілль таки "проговорився" про доньку Лободи, яку, за припущенням, вона назвала на честь лідера Rammstein Тільдою.

Підписники активно коментують дану публікацію на сторінці Світлани Лободи. Дехто навіть чує слово "Свєта" в співі Тілля Ліндеманна.

  • Ліндеманн проговорився про доньку Лободи?
  • Любов двох талановитих людей - це завжди феєрія! Особливо для шанувальників.
  • Лобода - молодець, навчила його співати російською.

Я люблю тебя: Тілль Ліндеманн &quot;проговорився&quot; про дитину Лободи (відео)

Я люблю тебя: Тілль Ліндеманн &quot;проговорився&quot; про дитину Лободи (відео)

Я люблю тебя: Тілль Ліндеманн &quot;проговорився&quot; про дитину Лободи (відео)

Ліндеманн зізнався Лободі в коханні (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

  • Свєта, ну ви як здивуєте, хоч стій, хоч падай.
  • Російською? Натяк ми зрозуміли.
  • Світлано, думаю Ви надихнули його на нові пісні. Дуже цьому рада.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

До речі, нещодавно Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

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