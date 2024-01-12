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"Люблю тебе, моя Зоє". Олена Мозгова захопила рідкісним фото 30-річної доньки

Олена Мозгова (фото: instagram.com/mozgova0902)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська продюсерка Олена Мозгова привітала старшу доньку Зою з 30-річчям. Відповідну світлину вона опублікувала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Олена Мозгова показала доньку-красуню

Так, з нагоди дня народження старшої спадкоємиці продюсерка поділилася рідкісним фото з нею і присвятила їй допис із вітальними словами.

"Моя вже доросла, але для мене завжди маленька донечка сьогодні святкує 30 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч із такою непересічною особистістю!"

"Прошу в тебе, Творцю, дай моїй дитині мужності - боротися там, де можна щось змінити, терпіння - прийняти те, із чим впоратися нереально! І мудрості - відрізняти одне від іншого", - написала вона.

Також Олена подякувала Зої за те, що вона обрала її своєю мамою.

"Люблю тебе, моя Зоє, дякую, що обрала мене своєю мамою. Щаслива, що ти не просто проживаєш своє життя, ти живеш, ти ростеш, пізнаєш, ти шукаєш відповіді й ти знаходиш їх. Це і є шлях особистості. Будь щаслива - це найголовніше!", - зазначила Мозгова.

Зазначимо, що батьком Зої є другий чоловік продюсерки - Дмитро. Вони жили у цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, чоловік загинув.

У знаменитості також є дві доньки. Середня Євгенія народилася у шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим, а молодша Соломія з’явилася у стосунках з виконавцем David Axelrod.

Діти Олени Мозгової (фото: instagram.com/mozgova0902)

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